Журналистка Виктория Панченко предупредила украинцев о рисках пользования приложением «Дия», рассказав о неутешительных заявлениях экспертов в кибербезопасности и правовом поле.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

По словам Панченко, пользование приложением, которое содержит сконцентрированное в одном месте огромное количество личной информации и документов, влечет за собой очевидные риски. Журналистка отметила, что об опасности «государства в смартфоне» украинцев предупредил также эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

«Есть еще одна громкая история с «Дией». Мошенники зарегистрировались в этом приложении под видом киевлянки Людмилы и взяли на нее кредит. После этого инцидента была придумана так называемая «Дия»-подпись». Но поскольку эту функцию слепили очень быстро и на коленках, то и работала она соответствующим образом. Техподдержка абсолютно никак не реагировала, и от этой подписи отказались. Теперь в приложение можно войти через BankID», - рассказала Панченко.

Журналистка подчеркнула, что и у такого способа идентификации так же есть риски, в частности, способ первого получения. Она объяснила, что риск был бы меньше, если б человек пришел лично в банк с паспортом, там его идентифицировали и впоследствии присвоили BankID – тогда эти данные охранялись бы также банком.

«Но, если первое получение происходило удаленно, например, из-за пандемии, а идентификация личности проводилась через видеосвязь – здесь потенциальная поверхность атаки значительно шире и риски значительно выше», - заявила Панченко.

По ее словам, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров отметил, что приложение «Дия» нарушает право на защиту персональных данных и конфиденциальность коммуникаций.

«Поэтому только вам решать – устанавливать или не устанавливать это приложение. Готовы ли вы мириться с рисками за удобство, практичность и технологичность», - подытожила Панченко.

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