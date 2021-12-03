Методолог Владислав Оленченко рассказал, что западные элиты готовятся к переходу к, похожему на советскую систему, социализму.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Великий переход, который осуществляют элиты Запада, состоит в этом: всё в смартфон, мета вселенная, Google. Для граждан западных стран строится коммунизм советского образца», - отметил Оленченко.

По словам эксперта, Запад готовит переход на приближенную к советскому социализму систему. Как отметил методолог, люди будут жить бедно, но счастливо и может быть даже вечно, учитывая развитие технологий, которые тоже будет частью этого процесса.

«Элиты открытым текстом говорят: «Мы строим другой капитализм». Пусть никто не запутывается, потому что если посмотреть на структуру того, что они собрались построить, то это социализм, с которым советское поколение прекрасно знакомо», - подчеркнул Оленченко.

По мнению эксперта, западные элиты готовят граждан своих стран к фактически новой идеологической блокаде желаний. Как отметил методолог, во время СССР человек мог подсмотреть за жизнью людей на Западе, что порождало в нём грёзы и желания жить также, но западные элиты хотят позаботиться о том, что люди больше не будут желать этого, чтобы люди были более счастливы, получив меньшее.

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