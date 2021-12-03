В Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях создали специальный сервис для больных COVID, которые лечатся с помощью кислородных концентраторов дома – он исключит возможность планового отключения света в домах, где сейчас находятся такие люди.



Об этом сообщили в компании ДТЭК Сети. Там отметили, что также проверили электрооборудование, питающее 202 больницы и устранившее неисправности, которые могли спровоцировать аварийные отключения.



В ДТЭК Сети создали специальный сервис для больных, которым не хватило больничных коек и они вынуждены лечиться, используя кислородные концентраторы дома. Благодаря ему операторы системы распределения в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут знать о них и будут заботиться о бесперебойности электроснабжения их домов на период лечения.

«Мы осознаем, что для тяжелобольных, подключенных к медицинскому оборудованию в домашних условиях, стабильная поставка электроэнергии – на вес жизни. Именно поэтому мы временно меняем наши графики плановых ремонтов по адресам, где люди нуждаются в бесперебойном электроснабжении, – отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.



Сообщить о наличии по определенному адресу ковид-больного, присоединенного к кислородному концентратору, может любая больница, благотворительный фонд или волонтерская организация. Для этого им нужно заполнить удобную форму на сайтах ОСР:

ДТЭК Киевские электросети,

ДТЭК Днепровские электросети,

ДТЭК Донецькиеэлектросети ,

ДТЭК Киевские региональные электросети ,

ДТЭК Одеские электросети.

Получив необходимую информацию, специалисты энергокомпаний скорректируют графики плановых ремонтов, минимизирующие риски исчезновения электрического тока на период выздоровления больного COVID-19.



Кроме того, в компании отметили, что проверили и усилили электросети, питающие больницы:

«ДТЭК – надежный партнер общества. Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений в условиях противодействия распространению COVID-19 – одна из основных задач операторов системы распределения ДТЭК Сети. Наши специалисты проверили электросети, которые питают 202 опорные базы для лечения корановируса и выполнили 26 ремонтов сетей для предупреждения возможных аварий», – сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.



В компании отмечают, что это уже вторая подобная проверка с начала пандемии. Ее инициировали во избежание аварийных отключений электроэнергии в медицинских учреждениях с кроватями интенсивной терапии в регионах лицензионной деятельности.