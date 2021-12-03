Украинский экономист, дважды министр финансов Игорь Уманский рассказал о лицензиях в бизнесе и о том, кто может применять упрощенную систему учета и отчетности.

Об этом он рассказал в программе #SaveФОП с Сергеем Доротичем.

«Необходимо понимать, почему государство хочет оптимизировать эту историю, чтобы не дать возможность оптимизировать свои налоговые обязательства и по сути избегать уплаты налогов у крупных предприятий. У нас есть целый ряд профессий, которые не требуют никаких лицензий, никаких разрешений, и даже не нужно вести учет, в моем понимании. Ты должен купить лицензию, просчитать, какой объем услуг ты можешь предоставить, например, в Жмеринке. Понятно, что это совершенно разные рынки, разные возможности и разные цены. Например, лицензия парикмахера здесь и там должна быть разной», - говорит он.

По мнению эксперта, это должна быть компетенция местных властей, и средства эти должны идти к местным властям как раз для обустройства близлежащих территорий. Но это небольшой перечень профессий, предоставляющих услуги конечному потребителю. Это люди, которые занимаются ремонтом одежды, изготовлением ключей и т.п.

«Торговля не может по такой модели работать именно потому, что тогда этот инструмент если может, то и будет использован теми структурами, которые занимаются большими объемами торговли, а будут оформлять это исключительно через предпринимателей. По-моему, предпринимателям также нужно пойти навстречу и понять, почему есть такой вопрос. Ибо большинство из них не участвуют в этих огромных сетях. Они предоставляют свой паспорт и код для того, чтобы через него списали соответствующие объемы. Тогда он не сможет работать как непосредственно предприниматель. Совершенно упрощенная система может быть в случае, когда у тебя нет наемных работников», - заключает экономист.

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