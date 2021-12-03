Кабинет министров Украины должен объяснить причины блокирования 3 млрд грн, которые должны были быть оплачены компании ДТЭК ВИЭ, но безосновательно были заблокированы на счетах госпредприятия «Гарантированный покупатель».

Об этом говорится в письме Совета бизнес-омбудсмена в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отмечается, соответствующее письмо Совета бизнес-омбудсмена является реакцией на жалобу от ООО «ДТЭК ВИЭ» о нарушении имущественных прав при осуществлении выплат в ноябре 2021 года за счет средств, поступивших от продажи «зеленых» облигаций. Причина-блокирование выплаты 3 млрд грн Гарпоком на соответствующие подразделения компании ДТЭК ВИЭ.

«Прошу в пределах компетенции обеспечить пропорциональное погашение долга перед жалобщиками... Уведомить Совет о том, какие именно факты вызвали задержку с перечислением средств всем жалобщикам 12 ноября... Проинформировать, какие выводы были сделаны межведомственной рабочей группой по проверке деятельности ГП «Гарантированный покупатель» в отношении покупки-продажи электроэнергии и расчетов с производителями ВИЭ», - заявляет организация.



Она напоминает правительству, что основной инструмент, который бы обеспечил выплату задолженности перед всеми производителями - это облигации для Укрэнерго, которое предприятие привлекло в начале ноября на сумму 825 млн долларов. При этом КМУ обязал Минэнерго, Укрэнерго и Гарпок обеспечить соответствующие расчеты на условиях пропорциональности.

Сообщается, что 12 ноября Гарпок предоставил данные о суммах погашения всем производителям ВИЭ без исключения. Вместе с тем, было выплачено не 19,3 млрд грн, а 16,3 млрд грн всем компаниям, за исключением входящих в состав ДТЭК ВИЭ.

Совет бизнес-омбудсмена заявляет о том, что выборочные расчеты на рынке электроэнергии дискриминационными, а смена руководства «Гарантированного покупателя» при осуществлении запланированных оплат является нарушением принципов законодательства относительно функционирования рынка электроэнергии.



«Прошу принять меры по восстановлению нарушенных прав и интересов жалобщиков (подразделений ДТЭК ВИЭ – ред.), а также превентивных мер с целью не повторения ситуации в будущем», - отмечает организация.



Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.