Политолог Денис Кислов рассказал, есть ли какие-то зарисовки к подготовке революции в Украине и в каких конкретно вещах это отображается.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Сейчас создается очень много разных анклавов и протестных настроений, которые в идеале могут использовать заинтересованные лица в своих ресурсах, чтобы сделать революцию или имитацию революции и собрать их под каким-то конкретным девизом или лозунгом. Но возможностей сейчас все равно для этого нет. Есть попытка спровоцировать и смоделировать эти настроения. Возможно, революционные настроения вызреют через полгода или после зимы, если она будет такая страшная или холодная», - подчеркнул Кислов.

Политолог сказал, что предпосылок к рождению революции в Украине нет по одной простой причине, что в массе немаргинальная публика выходит не тогда, когда ей холодно и голодно, а когда в холодильнике у тебя лежит хотя бы колбаса. Когда зарплата колеблется не на уровне прожиточного минимума, считает он, а выше и это нормальный средний класс. И когда есть такое состояние в обществе, уверен он, тогда можно это общество реально спровоцировать выходить.

«Потому что в таких процессах общество хочет более активного развития и своей капитализации, монетизации. Когда общество идет в массе экономического падения, то не получится, потому что у людей стоит первый вопрос - это вопрос выживания. Им не до хождения по улицам, но настроения негативные, поэтому можно спровоцировать. Это даст как раз для фейковых революций реальную поддержку. То есть никто не будет выходить на Майдан, но все будут поддерживать. Второе, что он дает, это возможность и дальше проводить способ своеобразного давления и шантажа на власть», - резюмировал Кислов.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на различие между государственным переворотом и революцией.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко посоветовал Украине укреплять границы в связи с миграционным кризисом.



