Журналистка Виктория Панченко сообщила о декабрьских изменениях социальных выплат для населения и рассказала, хватит ли для этого денег в бюджете.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Ведущая напоминает, что с первого декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум до 2393 гривен, а это касается и социальных выплат. В частности, рассказывает она, помощь беременным теперь составит 620 гривен минимум, лицам, которые ухаживают за больными детьми – 1 934 гривны, а матерям-одиночкам с детьми до 6 лет – 2 100 гривен.

Кроме этого, отмечает Панченко, в декабре произойдет повышение пенсий на сумму 80, 200 или 800 гривен. «Во-первых, в декабре повысится минимальная зарплата. От этого показателя зависят пенсионные выплаты украинцев старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу», - объясняет она.

Журналистка подчеркивает, что размер пенсионных выплат зависит от минималки, и они должны составлять не менее 40% от этой суммы. «С начала года такие пенсионеры получают 2400 грн. Но в связи с повышением минимальной зарплаты, с декабря им положена надбавка в размере 200 грн», - сообщает Панченко.

Как она отмечает, Шмигаль на заседании правительства заверил, что в бюджете есть средства на повышение этих выплат. Тем не менее, рассказывает ведущая, позже стало известно, что средств все же не хватает, а потому теперь Пенсионный фонд просит правительство увеличить его бюджет на сумму 4,34 миллиарда, чтобы выплатить эти пенсии. «Так, для повышения минимальной пенсии Пенсионный фонд оценивает нехватку средств в 900 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд указывает на рост его расходов сверх запланированных», – говорит Панченко.

По словам журналистки, эта ситуация сложилась из-за перерасчета пенсий, назначенных по спецзаконам. В частности, говорит она, речь идет о военных, прокурорах, судьях и «чернобыльцах» - это привело к незапланированным расходам на сумму в 3,4 миллиарда гривен.

Итак, заключает Панченко, в последний месяц 2021 года в Украине произойдет много нововведений по социальным выплатам.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала о нововведениях, которые принесет украинцам первый месяц зимы.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.



