Давид Пластер, волонтер и бывший военный медик США сравнил исторический опыт и США и рассказал, какими видят перспективы нашей страны.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Пластер рассказал, что переехал в Украину еще до Революции Достоинства и начала войны на Востоке. По его словам, оба события унесли жизни его друзей. Он отметил, что после 2014 года украинцы стали считать Запад своими друзьями и выбрали направление развития.

«У Украины есть шанс и перспективы на лучшую жизнь. Я тоже верю и инвестирую в будущее Украины», - считает Пластер.

Волонтер заявил, что видит себя участником будущего Украины и его истории. Он добавил, что, хотя современная Украина – это молодое государство, у нас уже есть большая история и сравнил этот опыт с первыми 30 годами США: там тоже была война с Великобританией.

«Украина может стать как США – страной больших возможностей с сильной экономикой и хорошими людьми. Когда я смотрю на украинского борца за свободу, это напоминает мне американцев, когда у нас была война за независимость. Дух и стремление к свободе присущи обеим странам», – заявил Пластер.

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