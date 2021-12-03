Законопроект №5600, который приняла во втором чтении Верховная Рада, направлен исключительно на то, чтобы власть получила средства себе и своим олигархам, в то время как население будет поставлено на грань выживания. Об этом заявила с трибуны Верховной Рады народный депутат София Федина.

«Вы называете законопроект № 5600 ресурсным. Однако на самом деле такое впечатление, что ресурс вы пытаетесь получить в свои собственные карманы и для своих олигархов, которым вы служите. Потому что сегодня вы лишаете людей элементарных средств к существованию», - подчеркнула нардеп.

Она выразила возмущение, что время экономического коронавірусної кризиса власть не додумалась ни до чего лучшего, чем ободрать абсолютно до нитки людей.

"Когда человек выращивает что-то на земле в своей деревне и пытается это продать на базаре, это означает, что у человека нет другого средства к существованию и он сегодня выживает вопреки государству. А государство сегодня будет максимально облагать людей, которые работают на своей земле, налогами», - подчеркнула Федина.

Она подчеркнула принятием законопроекта №5600 власть нарушила все нормы элементарной морали и налогового кодекса, где предусматривается, что такие изменения не могут приниматься менее чем за полгода до начала следующего бюджетного года.

"Но, как я говорила несколько дней назад -- и Зеленскому, и власти -- глубоко наплевать на людей. И за это вы получите благодарность», - резюмировала Федина.

Как известно, законопроект №5600, который приняла Верховная рада, повышает налоги для населения, а также ренту на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Из-за этого государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

Ранее народный депутат Михаил Цимбалюк призвал президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №5600, и отправить его на доработку. Если президент подпишет закон, то тем самым, по убеждению нардепа, он подтвердит свою связь с олигархом Игорем Коломойским, который ему уже неоднократно упрекали критики и даже международное сообщество.