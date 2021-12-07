Последний месяц уходящего года принесет много сюрпризов представителям всего зодиакального созвездия - в начале месяца могут быть проблемы с финансам.

Об этом информирует Lunday. Ожидается много расходов, а вот возможностей заработать будет мало.

Овен

В понедельник столкнетесь с агрессией со стороны коллег или друзей. Дни у вас будут суматошными, и вы будете нужны всем сразу – возможны предложения новых проектов, командировки.

Телец

Начало зимы принесет хлопоты, но не стоит загонять себя работой. Это может принести ухудшение самочувствия со вторника по четверг. Возможно обострение тревожности и мнительности.

Близнецы

На этой неделе возможны денежные поступления. Деньги можно потратить на бытовую технику или на украшение для дома. В середине недели появится шанс подняться по карьерной лестнице.

Рак

Ваши планы будут нарушены из-за внешних обстоятельств. Вернуть хорошее настроение поможет уборка в доме. В пятницу и субботу придут хорошие новости.

Лев

Во вторник планы будут сорваны совершенно неожиданно. Возможно, это будет связано с нарушением правил дорожного движения. Следующие дни у вас будут хлопотные – придется приводить дела в порядок.

Дева

Не доверяйте всему, что услышите. Занятия спортом на пользу не пойдут. В пятницу и на выходных будьте осторожнее с деньгами, не тратьте на ерунду, экономьте.

Весы

В середине недели вы сможете рассчитывать на поддержку коллег и друзей. Не погружайтесь в мечтания и не стройте иллюзий, доверяйте лишь фактам. Одиноким Весам стоит выбраться на свидание.

Скорпион

Во вторник чрезмерное напряжение может спровоцировать физическую травму, а эмоции – нервный срыв. В пятницу или субботу вас порадуют гости.

Стрелец

Сделайте на этой неделе упор на карьерный и профессиональный рост. Вам нужно проявить активность, целеустремленность и компетентность. Самое важное – будьте уверены в себе, так как сомнения и колебания сведут ваши усилия на нет.

Козерог

Если вам захочется романтики, то будьте осторожны – воздержитесь от необдуманных романов на стороне. В воскресенье возможна ссора с близкими из-за ерунды.

Водолей

В середине недели у вас появится креативность и энергичность, и это принесет несколько удачных идей для вложения средств. На выходные ждите приглашение на мероприятие.

Рыбы

Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг и предложат подзаработать. В отношениях воцарится гармония, а для одиноких придет понимание о ценности и уважение к себе.

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