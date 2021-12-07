Журналистка Любовь Завальнюк предупредила о неизбежном подорожании даже самых дешевых продуктов в Украине.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«В преддверье праздников все понимают, что каждый украинец будет покупать продукты к новогоднему столу, по этому эксперты уже спрогнозировали, что рост цен в декабре неизбежен. Подсолнечное масло подорожает в Украине уже в ближайшие дни», - отметила Любовь Завальнюк.

По ее словам, цена на подсолнечное рафинированное масло для украинцев может вырасти как минимум до 100 грн за литр. Журналистка добавила, что это может произойти из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.

«Вообще прогноз неутешительный. Дорожать будут наиболее дешевые продукты, потому что они сейчас имеют повышенный спрос среди украинцев», - говорит Любовь Завальнюк.

Журналистка напомнила, что с 1 декабря мы получим плюс 500 грн к минимальной заработной плате. Она объяснила, что все это ляжет в цену товара, поэтому, с одной стороны, мы будем иметь повышение спроса, а с другой — увеличение расходов на производство.

«А теперь о продуктах: наш деликатес - сало установило исторический рекорд по стоимости в Украине — 186 гривен за килограмм соленого продукта. Если сравнивать с ценами в начале 2021 года, стоимость домашнего сала выросла на 28 гривен. Куриное филе подорожало с начала года на 25,5% до 115,1 гривны за килограмм, куриные тушки – на 27,6% до 71,4 гривны за килограмм. Из овощей больше всего подорожал лук – на 84,2% до 9,4 гривны за килограмм, свекла – на 49,0% до 8,0 гривны за килограмм, морковь – на 48,5% до 8,9 гривныза килограмм, капуста – на 39,1% до 6,6 гривны за килограмм», - рассказала Любовь Завальнюк.

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