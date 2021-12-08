В Киевской области произошло ДТП. Водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и "влетел" в киоск по продаже билетов в Межигорье.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.

7 декабря 32-летний гражданин Саудовской Аравии врезался в киоск по продаже билетов в Межигорье, который находился в поселке Новые Петровцы Киевской области. Как известно, водитель находился за рулем белого "Volkswagen Passat" и не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно по кадрам происходящего, водитель едва не сбил рядом стоящих людей, однако им удалось в последний момент отскочить.

Пользователи соцсетей обсуждают ДТП: "Не, мужик красавчик, девушка не поняла, что происходит, а он ей жизнь спас", "Уровень реакции 120 из 100", "Не похоже на потерю управления. Он просто ровно ехал, даже не пытаясь затормозить. Может сознание потерял, или под наркотой залип, или сердце хапнуло", "Парень девушку спас от беды, аж смотреть больно, счастливчики", "Как же повезло тем людям которые успели убежать", "Ого, как повезло".

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