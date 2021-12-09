Осадки на время оставят Украину в покое, однако туман и гололедица на дорогах подпортят настроение автолюбителям в четверг, предупреждают синоптики.

О том, чего ждать от погоды 9 декабря, рассказали в Укргидрометцентре. Согласно свежему прогнозу, ночью везде кроме западных и восточных областей пройдет небольшой дождь, а на севере – еще и с мокрым снегом. Однако днем осадков не ожидается. По всей территории страны будет преобладать облачная погода.

Существенных колебаний температуры пока не ожидается, однако синоптики отмечают, что уже в пятницу в Украину придет потепление.

Ветер будет преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с. Местами ожидается туман.

Синоптики также предупредили жителей северных, западных, а также Винницкой и Черкасской областей о гололедице на дорогах. Из-за нее в регионах вводится І уровень опасности.

На севере Украины ночью ожидается от -4 до 0 градусов, а днем – от 0 до +3.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от -10 до -6 градусов, а дневные – от -4 до +5.

В центре ночью столбики термометров опустятся до -3…+5 градусов, а днем воздух прогреется до -1…+7 градусов.

На востоке ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов, а днем – от +5 до +7.

На юге ночью ожидается от +2 до +6 градусов, а днем – от +5 до +7.

Напомним, синоптики раскрыли, где в Украине похолодает сильнее всего.

Как сообщала Politeka, дожди с мокрым снегом устроят украинцам встряску, озвучен прогноз.

Также Politeka писала, что зима и осень разделят страну пополам, погодные качели добьют украинцев.