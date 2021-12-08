По данным Украинского гидрометеорологического центра, на этой неделе в столице Украины ожидается мокрый снег с дождем, который перейдет в дождь.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 8 декабря, в Киеве ожидается небольшой мокрый снег и дождь, пишут на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 0 до -2°C днем и ночью. 9 декабря ночью ожидается мокрый снег, а температура опустится до -3 °C, однако днем осадки не предусмотрены.

10 и 11 декабря в Киеве ожидается сильный дождь, днем воздух может прогреться до +7 °C. 12 декабря осадков не будет, температура ночью будет колебаться от 2 до 4 °C, а днем от 5 до 7 °C.

Отметим, к концу недели на территории Западной Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -8 °C, а днем от -1 до -3 °C. Осадков не ожидается. На территории Южной, Центральной и Восточной Украины ночью будет идти дождь, днем осадки не предвидятся.

Напомним, что непогода в Киеве уже успела наделать беды. Так, из-за сильного ветра на улице Банковая дерево разгромило машину, к счастью, люди не пострадали. Также в столице из-за ухудшения погоды утром в среду произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в том числе троллейбусов. Правоохранители предостерегают водителей быть осторожными, ведь из-за ухудшения погоды на дороге будет гололед.

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