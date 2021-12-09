Инициатива Мининфраструктуры по списанию железнодорожных вагонов по возрасту – ошибочное решение, которое повредит бизнесу и экономике страны. Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

«Списание или приобретение того или иного средства производства – это абсолютно хозяйственная операция. Поэтому, на мой взгляд, это очередной факап со стороны властей, извините за грубое английское слово, но по-другому не назовешь. И в очередной раз оно, безусловно, не на пользу украинской экономике", - сказала Ляпина.

Она напомнила, что это не впервые власть пытается принять подобное решение, грубо вмешиваясь в деятельность хозяйствующих субъектов, которые самостоятельно решают, когда осуществлять замену или капитальный ремонт подвижного состава, который имеет плохое техническое состояние. Она также подчеркнула: УЗ должен постоянно контролировать техническое состояние вагонов, ремонтировать и обновлять его при необходимости. Зато лишь постоянно повышает тарифы на свои услуги, качество которых снижается.

«Если они хотят списать, почему они не списывали все эти годы своим решением хозяйственным? Понемножку заменяя вагоны на новые. Нет, ничего такого не было. А цены росли с 2015 года на перевозки грузов росли в разы. Затем выделили вагонную составляющую в рыночный сегмент. То есть, источники, за счет чего заказывать новые, были. Но где эти новые вагоны?», - пояснила Ляпина.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.

В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющая операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.