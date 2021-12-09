Всеукраинскому порталу национального усыновления «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» исполняется 12 лет. Портал программы с одноименным названием – это удобный и безопасный мостик между будущими усыновителями и детками из интернатных заведений. На сегодня благодаря программе «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» более чем 10 000 детей-сирот обрели счастье жить в семье.

– Все годы работы суть программы остается неизменной – помочь детям обрести счастье в семье, а также показать, что приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг. Фонд Рината Ахметова делает все возможное для того, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье, вместе с тем способствуя национальному усыновлению и оказывая поддержку семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа, – рассказала Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда.

За время существования программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» стала лидером национального усыновления, изменила отношение общества к проблеме сиротства и сделала табуированную тему усыновления трендом. А главное – помогла найти новые семьи тысячам детей! Прорыв обеспечил портал «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!», где начали размещать анкеты мальчиков и девочек, которые остро нуждались в родителях.

Для поддержки усыновителей, опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей в рамках программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» Фонд проводит тренинги и вебинары с психологами, врачами, экспертами по защите прав детей.

ДДСТ Оксаны Мартынец из Новотроицкого Донецкой области – добрый друг Фонда Рината Ахметова уже много лет. Сейчас Оксана воспитывает 10 приемных ребят, большинство из них – уже подростки. Первых приемная мама взяла 14 лет назад.

– С детьми не всегда все гладко, и уж точно – не в розовых тонах, но трудности потом вспоминаются с улыбкой. Часто дети приходят к нам озлобленные, очень израненные своей судьбой. Когда у нас появился Максим, то первое время смотрел на меня так исподлобья. Тогда ему было 6 лет. Теперь ему 16, он от меня не отходит, приговаривает после каждого обеда, завтрака и ужина: «М-а-а-ам, я тебя люблю!» Вот, наверное, это и есть счастье. Признание того, что ты сделала свое дело, что ребенок смело смотрит в будущее, – говорит Оксана Мартынец.

Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» не имеет аналогов в Украине. С 2008 года Фонд способствовал созданию 41-го детского дома семейного типа, которые взяли на воспитание более 400 детей по всей стране. На сегодня в Украине функционирует 1236 детских домов семейного типа. Более 10 лет программа проводит тренинги для усыновителей, поддерживает воспитанников интернатов, помогает ДДСТ и популяризирует в обществе семейные формы воспитания, – рассказала Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда.

За 15 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек. Благодаря программе «Ринат Ахметов – Детям» получили поддержку 5.2 млн детей.





