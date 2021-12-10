Министерство здравоохранения в пятницу, 10 декабря, обновило данные, согласно которым происходит разделение областей на «красные», «желтые» и «оранжевые» зоны.

Как передает Politeka.net, новые данные обнародовали на официальном сайте Минздрава. Как известно, зонирование происходит после оценки уровня заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах. На данный момент во всех областях превышен показатель 75 заболевших на 100 тыс. населения.

По состоянию на 10 декабря, 12 украинских областей и Киев находятся в «желтой» зоне. В столице на данный момент фиксируется 570 заболевших на 100 тыс. населения. В «красную» зону отнесли 10 областей, включая Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Николаевскую, Волынскую, Житомирскую, Хмельницкую, Запорожскую и Сумскую области. Два региона попали в «оранжевую» зону. Это Одесская и Донецкая области.

Стоит отметить, что наихудшие показатели по заболеваемости фиксируются на Полтавщине и в Волынской области.

Напомним, что в «желтой» зоне разбушевался вирус, ситуация резко изменилась: "за сутки больше...".

Как сообщала Politeka, ситуация с коронавирусом в южных регионах сильно изменилась: что это значит.

Также Politeka писала, что коронавирус нанес удар по восточной области, количество жертв растет.