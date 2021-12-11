Без зонта из дома лучше не выходить!

Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе 11 и 12 декабря, ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха.

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Укргидрометцентра. В Украине выходные, 11-12 декабря, предполагаются теплыми и ветреными.

В Украине в субботу, 11 декабря, прогнозируют температуру воздуха, будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 13 градусов тепла днем.

Температура в западных и северо-восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории в течение суток 4-9° тепла (на юге страны днем 10-13°).

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, по всей Украине, кроме восточной ее части ожидаются дожди, а на западе страны – мокрый снег. На западе страны будет низкая видимость из-за туманов.

12 декабря в воскресенье в Украине сохранится облачная погода с осадками. В Карпатах температура опустится до -1°…-5°. Во всех остальных областях ожидается от 2 до 9 градусов тепла. За исключением юга Украины, где температура повысится до +12°.

Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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