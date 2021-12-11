Поиски беременной женщины и ее мужа завершились трагически, тела супругов спасатели выловили в озере.
Жуткий инцидент случился в селе Парипсы Житомирской области, сообщает пресс-служба регионального
Супруги пошли рыбачить на лодке на сельский водоем еще 4 декабря и пропали. Дома они оставили двоих малолетних детей: 7-летнюю дочь и 4-летнего сына.
Когда родители не вернулись домой, то дети забили тревогу и рассказали своим соседям об исчезновении, а те, в свою очередь, оповестили полицию.
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Всё это время правоохранители пытались отыскать молодую пару, однако безуспешно. Как оказалось, они утонули.
11 декабря во время поисково-спасательной операции одному из сотрудников удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей.
Водолазы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег.
Мужчину достали из водоема накануне.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Между тем, в соцсетях показали фото молодой пары.
Как оказалось, Яна и Петр Кондратюки готовились в третий раз стать родителями. 26-летняя погибшая была беременной.
Напомним, что тело мужчины достали из выгребной ямы на Одесчине
Также Politeka сообщала, трагедия случилась с мужчиной