Глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова рассказала о том, что половине украинских пенсионеров выплачивают только минимальную пенсию.

Об этом она рассказала в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

Эксперт сообщает, что согласно статистике ПФУ средняя пенсия в Украине на 1 октября 2021 года – 3 916 гривен. Тем не менее, говорит она, ситуация на самом деле катастрофическая и часто детям и родственникам приходится помогать пенсионерам. «При этом 15% пенсионеров получают пенсию меньше 2 000 гривен, а 35% пенсионеров получаю от 2 000 до 3 000 гривен. Получается, что 50% пенсионеров получают пенсию до 3 000 гривен», - рассказывает Елена Сотскова. Лично она признается, что не представляет, как одиноким пенсионерам прожить с такими пенсиями.

По словам гости программы, Минсоцполитики и правительство сейчас изо всех сил пытаются осовременить уже существующее, улучшить положение пенсионеров. В частности, говорит она, речь идет об обязательном повышении пенсии в марте, индексации на уровень инфляции. В этом году, добавляет Елена Сотскова, индексация в марте была 11%, повышение коснулось всех пенсий, независимо от максимальной или минимальной.

К тому же, отмечает она, повышение пенсии происходит и в зависимости от повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных. Как рассказывает эксперт, в этом году он менялся с первого января, первого июля и первого декабря.

Также Елена Сотскова рассказывает, что Минсоцполитики имеет программу повышения пенсионных выплат для возрастных пенсионеров старше 65 лет. «Им доплата составит около 200 гривен, тем, кому больше 75 лет, доплата составит 400 гривен, а 80+ лет доплатят по 500 гривен в месяц», - сообщает она.

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