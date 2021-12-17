Фонд Рината Ахметова провел всеукраинский мотивационный интерактивный онлайн-урок «Твоя суперпрофессия» в рамках проекта «Ринат Ахметов ‒ Детям. Твоя суперсила» для школьников 8-11 классов. Этот профориентационный урок призван помочь подросткам правильно сделать первый шаг во взрослую жизнь. Он стал продолжением масштабной Акции «Ринат Ахметов ‒ Детям».

– Акция «Ринат Ахметов – Детям» – личная инициатива Учредителя Фонда Рината Ахметова. Этой непрерывной традиции добра и личного участия уже более 20 лет. За годы существования ее формат менялся, но цель и философия ‒ дарить тепло и заботу детям ‒ оставались неизменными. В фокусе Акции – ребята, лишенные родительского тепла. Очень важно помочь им раскрыть свои способности и дать веру в то, что они могут добиваться поставленных целей и преобразовывать мир. Акция – это прикосновение к судьбам детей, которое меняет их жизнь к лучшему и дарит веру в чудо, – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

По ее словам, участников онлайн-урока «Твоя суперпрофессия» ждали сразу несколько новинок. Так, для них были презентованы новые профессии, такие как сторителлер, ведущий/интервьюер и фото/видео монтажер. А помогали им освоить новые знания амбассадоры Фонда – звезды канала Украина. Одним из них стал известный ведущий Алексей Суханов.

– Список добрых дел Рината Ахметова можно продолжать почти бесконечно. Но знаете, что меня по-настоящему восхищает? Все это – от чистого сердца, с огромным желанием помочь конкретному человеку измениться к лучшему и спасти жизни многих людей, – сказал Алексей Суханов.

Во время онлайн-урока был презентован второй сезон сериала «Твоя суперпрофессия». Он призван помочь подросткам раскрыть свои таланты, что позволит им стать успешными и счастливыми во взрослой жизни. Первый сезон сериала не только произвел колоссальное впечатление, но и получил огромную обратную связь от участников. Поэтому его продолжение обязательно поможет многим сделать верный выбор своей будущей профессии.

В онлайн-уроке также принял участие выпускник проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Он поделился личным опытом в выборе профессии. А приглашенными «секретными гостями» стали известные на весь мир футболисты ФК «Шахтер» Андрей Пятов и Анатолий Трубин, а также певица Alina Pash. На своем примере они показали ребятам, что достичь поставленных целей – абсолютно реально.

Первые мотивационные встречи по профориентации в рамках Акции состоялись в декабре 2018 года. Тогда воспитанники интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты и выбирать профессию, проходили профориентационные тесты и испробовали себя в популярных и востребованных профессиях. На сегодняшний день амбассадоры Фонда провели уже 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области. На них побывали более 1000 ребят! И в этом году они продолжат знакомиться с новыми и увлекательными профессиями, а также с их представителями.

Во время трансляции урок смотрели более 5 тысяч пользователей. Таким образом, мотивационный онлай-урок «Твоя суперпрофессия» стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

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