Бурштынская ТЭС сократила выбросы в атмосферный воздух на 35%, говорится в пресс-релизе предприятия.



«ДТЭК Энерго много инвестирует в развитие Бурштынской ТЭС, а особенно в экологические улучшения. После установки новых электрофильтров на блоке №7 и блоке №5 – выбросы твердых частиц в атмосферный воздух уменьшились в 29 раз. Реконструкция и техническое переоснащение электрофильтров энергоблока ст. №10 позволили сократить выбросы в атмосферный воздух суспендированных твердых частиц в 8 раз. Кроме указанных инвестиций мы ежегодно проводим капитальные, средние и текущие ремонты электрофильтров, в которые вкладываем немалые средства", - сообщил и. о. директора ДТЭК Бурштынской ТЭС Максим Шумченко, сообщается на официальном сайте ДТЭК.



На ТЭС сообщили, что в этом году Госэкоинспекцией Карпатского округа проводилась проверка соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства и экологами не было выявлено превышений предельных норм выбросов и других весомых нарушений.



На предприятии рассказали, что в этом году начали реализацию экологического проекта, который может положительно повлиять на дорожное строительство в Украине и дать возможность рационально утилизировать золу - отходы производства ТЭС. Недавно было построено 900 метров уникальной для Украины дороги с использованием золошлаков. На этом участке смогли использовать 300 тонн золошлаковых отходов предприятия, которые частично легли в основу под асфальтобетон и в саму асфальтобетонную смесь вместо минерального порошка.



В Бурштынской ТЭС также отметили, что за три квартала этого года перечислили в бюджеты разных уровней 313 млн грн эконалога, из них 59 млн. грн получила Бурштынская община. Всего с 2012 года сумма эконалог, уплаченных станцией превысила 2,7 млрд грн.



Напомним, Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций в Украине, которой уже более 55 лет. От ее работы зависит энергоснабжение миллионов украинцев, проживающих в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. На фоне простоя других ТЭС и ТЭЦ из-за недостатка угля, Бурштынская ТЭС работает на максимуме. За 11 месяцев предприятие отпустило в сеть более 6,4 млрд кВт-ч. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.