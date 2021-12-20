Об этом пишет издание Rsute. Счастливчикам сильно повезет в финансовой сфере, но важно не сидеть на месте, ведь символ следующего года любит активных и инициативных.
Овны
Овны отличаются своей энергичностью, инициативностью, целеустремленностью. Астрологи говорят, что вам удастся разбогатеть, если ставить четкие цели. Тогда следующий год станет для вас удачным периодом в плане финансов и карьеры.
Козерог
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Жизнь будет подбрасывать Козерогам новые вызовы, но вам это только на руку - справляясь с ними вы будете продвигаться к успеху. Астрологи говорят, что вам удастся найти новое место работы с хорошим доходом, условиями и свободным графиком.
Водолей
Представители знака в 2022 году окажутся настоящими везунчиками. Деньги на них будут буквально сыпаться с неба, а в делах ждет успех. Чтобы разбогатеть, астрологи советуют вам не ставить перед собой глобальные цели, а мелкими шажками финансово расти.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.