Федерация работодателей Украины (ФРУ) на заседании комитета экологии и развития зеленой экономики презентовала новый документ – «Видение бизнеса относительно основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшения выбросов парниковых газов».

Этот документ содержит позицию украинских компаний, которые обеспечивают работой большинство украинцев, по законопроєктів в сфере экологии, которые разработала власть. Об этом говорится в заявлении на сайте ФРУ, где и представлен новый документ.



"Видение-это указатель, который будет определять видение и предложения украинских работодателей относительно основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей среды и вопросов климата. С презентацией может ознакомиться широкий круг стейкхолдеров: общественные организации, профессиональные экологические ассоциации, международные партнеры, бизнес и, конечно же, представители Правительства и Верховной Рады», - пояснил инициативу гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

Он отметил, что документ будет «живым» и постоянно меняться, то есть у власти всегда будет возможность отслеживать актуальную позицию работодателей.

Сейчас видение содержит позицию украинских компаний относительно главных экологических законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде и представленных к рассмотрению в ЕС. Среди них – проекты по механизму пограничного углеродного корректировки (СВАМ), законопроекты о рынке древесины, государственного экологического контроля, управления отходами, экологического страхования, государственной экоинспекции и тому подобное.

По каждому из проектов участники Федерации работодателей сформировали четкую позицию, которая нашла свое отражение в документе. В частности, там четко указывается, какие нормы могут быть использованы для давления на бизнес, какие – превратиться со временем в коррупционную схему, а какие содержат нереальные с точки зрения экономики сроки выполнения. Таким образом в ФРУ надеются совместно с властью наработать действенное экологическое законодательство, которое действительно будет защищать экологию и не чинить препятствий на пути развития и модернизации украинских предприятий.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала украинские власти, совместно с бизнесом, создать дорожную карту экологических реформ. Ведь, по убеждению Эва, без синергии власти и работодателей невозможно достичь успехов в экотрансформации экономики.

В ЕВА отметили: современные реалии требуют от ответственного бизнеса не только следить за европейскими экологическими трендами, но и играть проактивную роль в формировании государственной политики в сфере защиты окружающей среды. В свою очередь власть, формируя законодательство в сфере экологии, должен учитывать позицию бизнеса, и находить компромиссы между амбициозными инициативами и экономическими реалиями.