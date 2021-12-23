В гимназии Полтавы №12 несколько школьниц-подростков травят третьеклассников - на поведение девушек массово жалуются родители младших деток.

Об этом сообщает Poltavske tv. Родители говорят, что дети стали жертвами травли. Ученицы 8 класса якобы выгоняют младших детей на улицу и держат там без одежды, запирают их в туалете и постоянно цепляются.

Мама третьеклассника Екатерина Анисимова рассказала, что подростки выбросили сына "за шкирку" на улицу в одной кофте и держали на морозе почти всю перемену.

По словам, мамы еще одного ученика 3 класса Дарьи Карачевцевой, они делают это постоянно. Как-то пытались скрутить мальчика и вытащить на улицу. Он сопротивлялся, так что пришел домой в порванном свитере и с поцарапанной шеей. А еще девочки попросили своих одноклассников не пускать малышей в туалет.

Отец другого третьеклассника Алексей Фирманюк уверен, то, что делают восьмиклассницы – это буллинг.

В школе о ситуации знают. С ученицами 8 класса пытался пообщаться классный руководитель 3 класса. Однако те ответили на замечание педагога заявлением в полицию.

Администрация школы создала специальную комиссию, чтобы провести служебное расследование – оно продлится до 29 декабря.

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

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