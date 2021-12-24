Энергоблок №4 Трипольской ТЭС государственной компании «Центренерго» на аварийный ремонт отключен от сети, станция переведена на минимально допустимы режим работы одним контуром.

Об этом свидетельствуют данные системного диспетчера НЭК «Укрэнерго».

Государственная ТЭС работает одним контуром блока №3 мощностью 85 МВт. Второй контур этого блока тоже находится на аварийном ремонте.

Трипольская ТЭС работает на минимальной мощности среди всех остальных ТЭС в Украине.

Кроме 1 блока и 1 контура Трипольской ТЭС в аварийном ремонте находится один контур энергоблока №7 Славянской ТЭС «Донбассэнерго».

По данным Министерства энергетики на Трипольской ТЭС государственной «Центрэнерго» находится 53 тыс. т угля. С сентября Трипольская ТЭС как и остальные станции государственной «Центрэнерго» работают минимально возможным составом оборудования из-за дефицита угля.