Государственная ТЭС работает одним контуром блока №3 мощностью 85 МВт. Второй контур этого блока тоже находится на аварийном ремонте.
Трипольская ТЭС работает на минимальной мощности среди всех остальных ТЭС в Украине.
Кроме 1 блока и 1 контура Трипольской ТЭС в аварийном ремонте находится один контур энергоблока №7 Славянской ТЭС «Донбассэнерго».
По данным Министерства энергетики на Трипольской ТЭС государственной «Центрэнерго» находится 53 тыс. т угля. С сентября Трипольская ТЭС как и остальные станции государственной «Центрэнерго» работают минимально возможным составом оборудования из-за дефицита угля.