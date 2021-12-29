О том, чего ждать от погоды до конца года, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, во второй половине недели воздушные потоки изменятся и принесут в Украину котловину северного циклона. Из-за этого температура начнет постепенно расти, а украинцев ждут осадки в виде снега и дождя.
В четверг, 30 декабря осадки ожидаются только в трех областях: Волынской, Львовской и Закарпатской. Там пройдет дождь со снегом.
Теплее всего будет в западных областях, где ночью ожидается от -8 до 0 градусов, а днем – от -1 до +4.
На остальной территории страны ночные температуры будут колебаться от -10 до -3 градусов, а дневные – от -5 до 0 градусов.
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31 декабря возможен небольшой снег с дождем, однако только в некоторых областях. Также синоптики ожидают повышения температуры на 3-5 градусов.
Украинцев также предупредили о гололедице на дорогах.
Напомним, погода в Украине резко изменится, появился свежий прогноз.
Как сообщала Politeka, морозы окончательно добьют украинцев, снег продолжит атаковать.
Также Politeka писала, что непогода разбушевалась на Одесчине, сделано предупреждение об опасности.