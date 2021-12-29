В Украину под Новый год придут потепление, а также осадки в виде дождя и снега, при этом похолодания до настоящих морозов в ближайшие дни не ожидается.

О том, чего ждать от погоды до конца года, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, во второй половине недели воздушные потоки изменятся и принесут в Украину котловину северного циклона. Из-за этого температура начнет постепенно расти, а украинцев ждут осадки в виде снега и дождя.

В четверг, 30 декабря осадки ожидаются только в трех областях: Волынской, Львовской и Закарпатской. Там пройдет дождь со снегом.

Теплее всего будет в западных областях, где ночью ожидается от -8 до 0 градусов, а днем – от -1 до +4.

На остальной территории страны ночные температуры будут колебаться от -10 до -3 градусов, а дневные – от -5 до 0 градусов.

31 декабря возможен небольшой снег с дождем, однако только в некоторых областях. Также синоптики ожидают повышения температуры на 3-5 градусов.

Украинцев также предупредили о гололедице на дорогах.

Напомним, погода в Украине резко изменится, появился свежий прогноз.

Как сообщала Politeka, морозы окончательно добьют украинцев, снег продолжит атаковать.

Также Politeka писала, что непогода разбушевалась на Одесчине, сделано предупреждение об опасности.