Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, прежде всего в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС», - сообщили в компании.

На стадии реализации находятся 4 ремонты блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43-45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев.

И это не смотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими поколениями на сегодня составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную компанию», - цитирует пресс-служба генерадьного директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"

Запрет на передвижение: к чему Кабмин готовит страну, детали принятого документа

Шоптенко засветила свой дом по соседству с Монатиком и Дорофеевой: "Обещаю, это..."

В купальнике на снегу: Анна Тринчер устроила "экстремальную" фотосессию

Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке: «Ирина уже как Майкл Джексон»
Показать еще