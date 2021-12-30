ДТЭК Энерго в 2021 году инвестировала 2,6 млрд грн в ремонтную кампанию блоков ТЭС, общестанционного оборудования, зданий и сооружений.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, прежде всего в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС», - сообщили в компании.

На стадии реализации находятся 4 ремонты блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43-45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев.

И это не смотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими поколениями на сегодня составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную компанию», - цитирует пресс-служба генерадьного директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.