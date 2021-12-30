Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, прежде всего в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС», - сообщили в компании.
На стадии реализации находятся 4 ремонты блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.
"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43-45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев.
И это не смотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими поколениями на сегодня составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную компанию», - цитирует пресс-служба генерадьного директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.