В цене выросли популярные продукты, потому если после новогодних праздников украинцам захочется полакомиться привычными блюдами, то они влетят в копеечку.

Об этом пишет ТСН. Подорожание затронуло популярные среди украинцев овощи борщевого набора, болгарский перец, помидоры, а также огурцы.

Картофель вырос в цене почти на одну гривну. Сейчас килограмм этого продукта килограмм стоит в среднем 13,6 грн.

Лук подорожал до 14 грн за килограмм. Килограмм белого стоит свыше 27 грн., а синего почти 25 грн.

Морковь обойдется в 11,5 грн. за килограмм. Стоимость свеклы составляет более 15 грн.

Перец болгарский желтый подорожал почти до 90 грн килограмм — это на 7 гривен дороже, чем в декабре. Красные помидоры обойдутся в 44 гривни, розовые помидоры - стоят более 82 гривен.

Больше всего после Нового года подорожали огурцы. Если в декабре килограмм стоил около 50 грн, то теперь с января – почти 73 грн. К слову, тепличные огурцы обойдутся украинцам более чем в 74 грн, что на 24 грн дороже, чем в предыдущий месяц – в декабре.

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