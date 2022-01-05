Астрологи уверены, что эти счастливчики в первый месяц 2022 года окажутся на волне успеха, ведь им будет сопутствовать Фортуна в деньгах и карьере.

Об этом пишет РБК в Украине. Четырем знакам Зодиака посчастливится подзаработать и улучшить свое материальное положение уже в начале этого года.

Лев

Львов ждет поистине незабываемое время. Астрологи предсказывают, что главные события для них развернутся в сфере финансов и карьеры. Во второй декаде месяца появится очень хороший шанс для дополнительных заработков.



Дева

Астрологи спешат порадовать Дев тем, что они окажутся на выигрыше и высоте несмотря ни на что. Дипломатичность, отзывчивость и прирожденная внимательность сыграют существенную роль, что позволит приобрести хорошие финансовые поступления.



Стрелец

Январь станет вашим звездным часом, дорогие Стрельцы. Финансовое положение, удачные сделки с недвижимостью, новые полезные знакомства, ценные приобретения - всего этого вам удастся достичь благодаря собственным усилиям и талантам.



Козерог

Астрологи уверены, что январь подарит вам шанс изменить жизнь к лучшему. Это как раз то самое время, когда вы можете смело проявлять амбиции, составлять бизнес-проекты в больших масштабах.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.