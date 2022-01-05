Запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% до 336 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики за период с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022-го.

В целом запас угля на всех ТЭС страны на 4 января превысили 500 тыс. т.

Общие запасы, включая страдающие от дефицита угля государственные ТЭС, за последнюю неделю выросли на 4,4% (на 21 тыс. тонн) – до 503,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства «Интерфакс-Украина», запасы угля на 4 января 2022 года на треть меньше, чем годом ранее (755,3 тыс. тонн).

По данным агентства, за период 1-30 декабря 2021 года на ТЭС было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).