Об этом пишет РБК в Украине. Гороскоп на январь 2022 расскажет про знаки Зодиака, которые в это время могут столкнуться с проблемами и трудностями в плане здоровья.
Овен
Астролог говорит, что для вас этот месяц может быть опасен, так как вероятны трудности со здоровьем, разного рода острые состояния. Особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать большие проблемы, вплоть до достаточно серьезных заболеваний.
Весы
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить"
Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно"
Кухар с мужем решили покинуть Украину, неожиданное заявление: «Остался только один вопрос…»
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Здоровье потребует внимательного отношения. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент. В январе 2022 есть большой риск появления простудных заболеваний. Те Весы, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.
Рыбы
В плане здоровья вам нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе. Желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям.
Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.
Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.
Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.