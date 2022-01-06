Астрологи предупреждают три знака Зодиака о вероятности проблем со здоровьем в первый месяц года, в чем именно каждому из них следует поберечься, чтобы не сделать еще хуже.

Об этом пишет РБК в Украине. Гороскоп на январь 2022 расскажет про знаки Зодиака, которые в это время могут столкнуться с проблемами и трудностями в плане здоровья.

Овен

Астролог говорит, что для вас этот месяц может быть опасен, так как вероятны трудности со здоровьем, разного рода острые состояния. Особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать большие проблемы, вплоть до достаточно серьезных заболеваний.

Весы

Здоровье потребует внимательного отношения. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент. В январе 2022 есть большой риск появления простудных заболеваний. Те Весы, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.

Рыбы

В плане здоровья вам нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе. Желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

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