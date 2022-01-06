Об этом пишет РБК в Украине. Гороскоп на январь 2022 расскажет про знаки Зодиака, которые в это время могут столкнуться с проблемами и трудностями в плане здоровья.

зима, люди, погода, снег

Овен

Астролог говорит, что для вас этот месяц может быть опасен, так как вероятны трудности со здоровьем, разного рода острые состояния. Особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать большие проблемы, вплоть до достаточно серьезных заболеваний.

Весы

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Здоровье потребует внимательного отношения. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент. В январе 2022 есть большой риск появления простудных заболеваний. Те Весы, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.

зима, люди, погода, туман, загрязнение воздуха

Рыбы

В плане здоровья вам нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе. Желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.