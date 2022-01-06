Об этом возмущенные пассажиры написали на странице Общественный контроль Укрзализныци. Речь идет о заявленном фирменном поезде 231/232 Днепр - Ивано-Франковск.
По словам пассажиров, они купили билет в купейный вагон, но перед ними оказался плацкартный. Полки там жесткие и неудобные, ни о каком комфорте речи не шло.
"Как оказалось, этот состав практически полностью сформирован из купейных вагонов производства ТВС 1992 года. Такие же короткие и жесткие полки, как у плацкарты. Между полкой и стенкой даже проваливается подушка. То есть о каком-то повышенном комфорте не может быть и речи ", – описал ситуацию пассажир.
Цена билета в фирменный поезд достаточно "кусается", она составляет 810 гривен за человека.
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Комфортность вагона СВ тоже оставляла желать лучшего. Там не было вакуумного туалета, холодильника и СВЧ-печи, хотя его цена составляла 2000 гривен.
"Также неприятно удивил вагон СВ в этом составе. При стоимости около 2000 грн мы ожидали увидеть новый СВ, или хотя бы недавно восстановленный СВ с биотуалетом, новой мебелью, СВЧ-печью и холодильником у проводника – однако увидели старый Аммендорф без вакуумного санузла, холодильника и СВЧ-печи, хотя стоил он как новый люкс в поезде Мариуполь – Рахов", - описал СВ вагон пассажир.
Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".
Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.