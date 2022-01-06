Укрзализныця снова оказалась в центре скандала - по словам пассажиров, они купили билет в купейный вагон, но перед ними оказался плацкартный

Об этом возмущенные пассажиры написали на странице Общественный контроль Укрзализныци. Речь идет о заявленном фирменном поезде 231/232 Днепр - Ивано-Франковск.

По словам пассажиров, они купили билет в купейный вагон, но перед ними оказался плацкартный. Полки там жесткие и неудобные, ни о каком комфорте речи не шло.

"Как оказалось, этот состав практически полностью сформирован из купейных вагонов производства ТВС 1992 года. Такие же короткие и жесткие полки, как у плацкарты. Между полкой и стенкой даже проваливается подушка. То есть о каком-то повышенном комфорте не может быть и речи ", – описал ситуацию пассажир.

Цена билета в фирменный поезд достаточно "кусается", она составляет 810 гривен за человека.

Комфортность вагона СВ тоже оставляла желать лучшего. Там не было вакуумного туалета, холодильника и СВЧ-печи, хотя его цена составляла 2000 гривен.

"Также неприятно удивил вагон СВ в этом составе. При стоимости около 2000 грн мы ожидали увидеть новый СВ, или хотя бы недавно восстановленный СВ с биотуалетом, новой мебелью, СВЧ-печью и холодильником у проводника – однако увидели старый Аммендорф без вакуумного санузла, холодильника и СВЧ-печи, хотя стоил он как новый люкс в поезде Мариуполь – Рахов", - описал СВ вагон пассажир.



Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

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