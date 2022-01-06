Во Львове скончался известный украинец Остап Лозинский - он был известен миру как гениальный художник, иконописец, живописец и ученый.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил мэр Львова Андрей Садовый 6 января. Известно, что украинскому художнику было всего 38 лет.

"Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку", - написал Андрей Садовый.

Как сообщает "Радио Свобода", ранее Остап Лозинский находился в больнице с COVID-19, состояние здоровья его улучшилось, и 3 января он сообщал, что уже дома. Смерть Остапа Лозинского наступила в результате осложнений после коронавирусной болезни, организм молодого талантливого художника не справился.

Стоит отметить, Остап Лозинский – известный львовский художник, иконописец. Произведения Остапа Лозинского презентовались на международных выставках. С 2017 года являлся преподавателем в Украинском католическом университете.

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