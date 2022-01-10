Об этом рассказали в Ftimes. Астрологи рассказали, кому в 2022 году улыбнется финансовая удача и в какой промежуток времени им нужно быть активными.
Телец
Финансовая сфера Тельцов не будет вызывать никаких опасений. Возможен крутой поворот, который выведет вас на дорогу счастья. Присмотритесь к способам заработка в интернете, разместите свое резюме, продвигайте свою кандидатуру.
Скорпион
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Уже с начала года произойдет много событий, связанных с улучшением финансового состояния, юридической и семейной линией. Скорпион в конце апреля можно запустить какой-то важный проект. Он будет прибыльным, привлечет новых инвесторов и принесет деньги.
Козерог
У некоторых представителей знака значительно улучшится финансовое положение. Но постарайтесь не просто мечтать, но и делать важные шаги в сторону увеличения своего благосостояния. Узнавайте новое, знакомьтесь с людьми, задавайте им вопросы. Удача прячется там, где вы менее всего ее ожидали.
Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.
Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.
Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.