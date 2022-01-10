Гость одного из популярных ночных клубов города Львов заявил, что его выгнали после замечаний касательно исполнения российских песен.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook, где опубликовали видео украинца, которого выгнали из клуба.

Так, во Львове местный клуб Split попал в громкий скандал после того, как охрана заведения выгнала посетителя за его проукраинскую позицию.

Юрий рассказал, что он зашел в зал караоке клуба и заметил два столика русскоговорящих туристов, которые постоянно исполняли российские хиты. Перед исполнением песни он сделал заявление, что РФ ведет войну против Украины и исполнение русскоязычных песен являются неуместными.

"На что один из столиков начал меня крыть матом, оскорблять, называть провокатором. Зашла охрана, сделала мне предупреждение - сказала, что, если я сделаю еще одно такое политическое заявление, то меня отсюда выгонят", - рассказывает мужчина.

После этого туристы продолжали демонстративно исполнять песни Григория Лепса. После завершения песни, львовянин еще раз подошел к компании.

"Я еще раз подошел к их столику и сказал: "Может вы не знали, но Лепс поддерживает оккупацию Крыма". На что они снова начали меня оскорблять, крыть матом, ворвалась охрана и вывела меня из заведения", - рассказал львовянин.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

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