За последнюю неделю компания ДТЭК на своих ТЭС у величила запасы угля на 32%, а именно - до 443 тыс. т.

В то же время, на государственных ТЭС за последнюю неделю запасы угля упали на 13% (до 108 тыс. т.)

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства энергетики.



В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4 по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, на ГК ТЭС 1-30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Компания ДТЭК Ахметова в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. т угля из США и Колумбии.