Видео со служебным собачкой украинских пограничников по кличке Вайрис
Всегда отвечает на "Слава Украине": пес-патриот прославился в сети, видео
Овчарке всего три года, она служит в Херсонской области и помогает во всем нашим пограничникам.
В популярном ролике засняли собаку породы немецкая овчарка в служебном наряде, к которому обращается мужчина. Сначала четвероногим два раза говорят "Слава Украине!", на что тот отвечает лаем.
Потом животному дали несколько раз команду "Смирно" и он его мастерски исполнил.
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Кроме того, Государственная пограничная служба Украины на своей странице разместила видео, где Вайрис поздравляют с новыми достижениями в сфере покорения социальных сетей.
"Поздравляем миллионершу из Тиктока – служебную собаку Вайрис еще с одним миллионом – теперь и на Facebook", - говорится в сообщении.
Напомним, что по Киеву разгуливает лиса, которая не боится людей и дружит с собаками.
Как сообщала Politeka, в Киеве ребенок провалился под лед, на помощь бросилась собака.
Также Politeka писала, что в Киеве собаку бросили на 13-градусном морозе.