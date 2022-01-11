Всегда отвечает на "Слава Украине": пес-патриот прославился в сети, видео Украинские собаки покоряют сердца пользователей сети, на этот раз звездой Тик Ток стала "патриотичная" овчарка Вайрис, которая помогает с работой пограничникам. Читати українською

Видео со служебным собачкой украинских пограничников по кличке Вайрис

Овчарке всего три года, она служит в Херсонской области и помогает во всем нашим пограничникам.

В популярном ролике засняли собаку породы немецкая овчарка в служебном наряде, к которому обращается мужчина. Сначала четвероногим два раза говорят "Слава Украине!", на что тот отвечает лаем.

Потом животному дали несколько раз команду "Смирно" и он его мастерски исполнил.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины на своей странице разместила видео, где Вайрис поздравляют с новыми достижениями в сфере покорения социальных сетей.

"Поздравляем миллионершу из Тиктока – служебную собаку Вайрис еще с одним миллионом – теперь и на Facebook", - говорится в сообщении.

Напомним, что по Киеву разгуливает лиса, которая не боится людей и дружит с собаками.

Как сообщала Politeka, в Киеве ребенок провалился под лед, на помощь бросилась собака.

Также Politeka писала, что в Киеве собаку бросили на 13-градусном морозе.