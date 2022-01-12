В Украине цены на яйца стремительно идут вверх, на сегодня десяток яиц стоит уже 45 гривень, тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн.

Об этом сообщает ТСН. Экономист Олег Пендзин назвал ключевые факторы повышения цен и когда это закончится.

Эксперт убежден, что на цену влияет сезонность, подъем цен на зерновые, а также цены на газ. Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию.

В конце декабря Ассоциация птицеводов Украины уже уведомила правительство о критической ситуации. Однако надежда на то, что они получат дотации, появилась.

"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов",- говорит исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Если правительство вмешается в ситуацию - снижение цены на яйца произойдет в феврале. Если нет, цены будут расти и дальше.

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