Об этом сообщает ТСН. Экономист Олег Пендзин назвал ключевые факторы повышения цен и когда это закончится.
Эксперт убежден, что на цену влияет сезонность, подъем цен на зерновые, а также цены на газ. Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию.
В конце декабря Ассоциация птицеводов Украины уже уведомила правительство о критической ситуации. Однако надежда на то, что они получат дотации, появилась.
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"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов",- говорит исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.
Если правительство вмешается в ситуацию - снижение цены на яйца произойдет в феврале. Если нет, цены будут расти и дальше.
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