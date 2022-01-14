В Минэкономики Украины решили поднять предельную цену на дизтопливо и бензин по автозаправочных станциях на 0,95-1,34 грн/л, соответственно формуле «Роттердам+».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства экономики, пишет РБК-Украина.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличена на 0,95 грн/литр, на ДТ – на 1,34 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.