Об этом сообщает газета la Repubblica. Нино Черрути умер в больнице города Верчелли, куда его доставили для операции на бедре. Нино внезапно стало хуже в реанимации и его сердце остановилось. Ему был 91 год. На данный момент причина смерти дизайнера не называется.

«О нем говорил весь мир. Его смерть удручает: ушел гигант итальянского предпринимательства и значительная часть истории. Я всегда буду помнить его с любовью и уважением за его проницательность, компетентность и предусмотрительность, с которыми он делал высокую итальянскую моду. Обидно и грустно до слез», — сказал заместитель министра экономического развития Италии Джилберто Пичетто.

Модельер родился 25 сентября 1930 года в семье текстильных промышленников, унаследовав семейный бизнес в возрасте 20 лет. С 1957 года он добился мировой славы, представив в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году Черрути открыл первый бутик Cerruti 1881 в Париже.

С 1980 годов дизайнер начал тесно сотрудничать с голливудскими звездами, сред которых Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Том Хэнкс.

При этом Черрути дал дорогу в модном бизнесе Джорджо Армани и некоторым другим известные деятели моды. Кроме того, Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

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