Жители Венгрии делятся видео светящегося зеленого шара, который пролетел в ночном небе над страной - пока не ясно, упал ли он на землю или сгорел в атмосфере.

Об этом сообщают местные СМИ. Явление было зафиксировано на видео еще 13 января, но информация о нем получила широкое распространение только сейчас.

Как оказалось, это крупный метеор. Он был виден из разных мест по всей стране в течение нескольких секунд. Его полет записали несколько камер наблюдения.

Болидом называют метеор, яркость которого превышает −4 звездные величины. То есть он сияет ярче, чем Венера. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.

Пока не ясно, достиг ли небесный камень земли или сгорел в атмосфере.

Стоит отметить, что пользователи сети пытались найти новое название "зеленому" шару. Многие отмечали, что видели похожее раньше: "Турнир шаманов! Наконец! Стану Шаманом королем!", "Зеленый фонарь от марвелл прилетел", "Это был Супермен", "Судя по всему, это не огненный шар, а падающий кусок спутника".

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.