Об этом сообщают местные СМИ. Явление было зафиксировано на видео еще 13 января, но информация о нем получила широкое распространение только сейчас.
Как оказалось, это крупный метеор. Он был виден из разных мест по всей стране в течение нескольких секунд. Его полет записали несколько камер наблюдения.
Болидом называют метеор, яркость которого превышает −4 звездные величины. То есть он сияет ярче, чем Венера. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.
Пока не ясно, достиг ли небесный камень земли или сгорел в атмосфере.
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Стоит отметить, что пользователи сети пытались найти новое название "зеленому" шару. Многие отмечали, что видели похожее раньше: "Турнир шаманов! Наконец! Стану Шаманом королем!", "Зеленый фонарь от марвелл прилетел", "Это был Супермен", "Судя по всему, это не огненный шар, а падающий кусок спутника".
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.