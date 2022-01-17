На шахтах ДТЭК Энерго в декабре 2021 года добыли 1,7 млн тонн угля, что составило на 21% больше чем среднемесячный показатель прошлого года.



Об этом говорится в сообщении компании, пишет "РБК-Украина".

«В декабре мы мобилизовали весь имеющийся ресурс и добыли на 21% больше угля, чем в среднем по году. Поэтому наши горняки делают все возможное, чтобы в домах украинцев, особенно в такие морозные дни, было тепло, светло и уютно», - цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.



Всего в 2021 году добыча угля на шахтах ДТЭК Энерго составила более 16,8 млн т. Введено в работу 31 новую лаву.



«Мы хотя и вынуждены временно импортировать топливо, чтобы покрывать его дефицит из-за дополнительной нагрузки на наши ТЭС, но использование угля собственной добычи остается приоритетным. Как и планировали, в прошлом году подняли на-гора почти 17 млн т. Это при том, что некоторые шахтоуправления выполнили годовой план добычи на месяц раньше плана», - отметил Салеев.



Также в ДТЭК Энерго проинформировали, что по состоянию на 17 января на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится почти 500 тыс. т угля. Лишь с начала этого года компания нарастила запасы топлива на 214 тыс. т.



» Это удалось сделать несмотря на максимальную нагрузку на ТЭС ДТЭК Энерго, которая ложится на станции компании уже длительное время", - отметили в ДТЭК Энерго.



По сообщению пресс-службы, на прошлой неделе в энергосистеме работало до 29 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих около 42 блоков ТЭС и ТЭЦ. В декабре прошлого года количество блоков компании в работе достигало 32 шт. из всех работающих 43-45 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это было самым высоким показателем с января прошлого года.

