Соответствующее видео опубликовано в Twitter издание Lenta.ru. На опубликованных кадрах видно, как женщина подвела мальчика к купели. Ребенок громко кричал, что не хочет этого.
Тогда его взяли за руки другая женщина и мужчина в костюме спасателя МЧС, после чего три раза погрузили в воду. Во время процедуры ребенок кричал и вырывался: "Нет, я не хочу".
Мать мальчика в это время стояла на берегу в пуховике, поскольку температура воздуха в тот день была -26 градусов.
"Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребенка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, ее кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов", - сказано в сообщении.
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Стоит отметить, что пользователи сети были изумлены увиденным и порицали мать мальчика: "Она подвергает угрозе его жизнь и здоровье", "Вот к чему приводит пропаганда мракобесия. Книжку хорошую мамаша дать не догадалась", "У этой мамаши в голове кисель", "Мамаша идиотка, то понятно, но и спасателей надо привлекать к ответственности".
Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.
Как сообщала Politeka, ребенка заманили в дом и жестоко поиздевались над ним.
Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.