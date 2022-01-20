В российском городе Комсомольске-на-Амуре малолетнего мальчика насильственно окунули в прорубь на Крещение - купаться во время жуткого мороза его заставила мать.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter издание Lenta.ru. На опубликованных кадрах видно, как женщина подвела мальчика к купели. Ребенок громко кричал, что не хочет этого.

Тогда его взяли за руки другая женщина и мужчина в костюме спасателя МЧС, после чего три раза погрузили в воду. Во время процедуры ребенок кричал и вырывался: "Нет, я не хочу".

Мать мальчика в это время стояла на берегу в пуховике, поскольку температура воздуха в тот день была -26 градусов.

"Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребенка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, ее кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов", - сказано в сообщении.

Мать насильно окунула маленького сына в прорубь на Крещение. Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребёнка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, её кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов. pic.twitter.com/sTKb8v6ign — Лента.ру (@lentaruofficial) January 19, 2022

Стоит отметить, что пользователи сети были изумлены увиденным и порицали мать мальчика: "Она подвергает угрозе его жизнь и здоровье", "Вот к чему приводит пропаганда мракобесия. Книжку хорошую мамаша дать не догадалась", "У этой мамаши в голове кисель", "Мамаша идиотка, то понятно, но и спасателей надо привлекать к ответственности".

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

Как сообщала Politeka, ребенка заманили в дом и жестоко поиздевались над ним.

Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.