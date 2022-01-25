Перуанские хирурги провели операцию по имплантации и вставили пластину, чтобы восстановить кость сломанного черепа.

Как сообщает издание Express, находка американских археологов может перевернуть представление о древней медецине. Так, ученіе обнаружили череп со следами хирургической операции.

Череп перанского воина имеет вытянутую форму, которая могла стать такой в результате связывания. Оказывается, такая форма черепа тогда указвала на высокое положение в обществе.

Но исследователи были удивлены тем фактом, что в черепе находилась металлическая пластина. Ученые предположили, что перуанские хирурги провели операцию по имплантации и вставили пластину, чтобы восстановить кость сломанного черепа. Скорее всего воин получил травму в бою и врачи пытались так его спасти и провели уникальную на то время операцию.

Эта операция действительно продлила ему жизнь. На это указывает то, что пластина успела срастись с костями черепа.

Удалось также выяснить, что пластину не заливали, а именно поместили в череп, чтобы связать сломанные кости. Пока остается загадкой, какой металл использовали для изготовления платины.

Череп перуанского воина, которому более 2000 лет, сейчас находится в Музее остеологии Skeletons в Оклахоме.

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