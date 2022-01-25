ДТЭК Рината Ахметова увеличил добычу газа на 12% до 2,06 млрд куб. м., инвестировав в разработку месторождений свыше 2 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда.
"Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы", - прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.
В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение.
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Также "ДТЭК Нефтегаз" первым в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин.