ДТЭК одесские электросети в 2021 году реконструировала 3711 км воздушных линий и ряд других важных энергообъектов.

Об этом сообщает компания ДТЭК одесские электросети.

«Результат программы Большого обновления сетей в Одесской области – новые и реконструированные высоковольтные подстанции, распределительные пункты, воздушные и кабельные линии высокого и средне-низкого напряжения. Благодаря программе в 2021 году улучшение электроснабжения получили миллион домохозяйств в Одессе и области», - сообщили в компании.

В компании отметили, что в 2021 году, после принятия в Украине стимулирующих инвестиции RAB-тарифов, ДТЭК Одесские электросети запустил программу «Большое обновление сетей» и реализовал важные для энергосистемы области проекты.

«В 2021 году мы инвестировали в развитие сетей Одессы и области 888,8 млн грн. Это на 86% больше, чем в 2020 году. Мы завершили реконструкцию подстанции «Чумка» и основные работы по строительству первой в Украине подстанции закрытого типа – «Чубаївка». По всей Одесской области мы реконструировали 3 711 км воздушных линий и ряд других важных энергообъектов. В комплексе эти улучшения обеспечат одесские семьи и социально-важные объекты надежным электроснабжением. ДТЭК – ответственный бизнес, который действует в интересах Украины», - рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Александр Фоменко.

Кроме того, продолжается строительство первой в Украине подстанции закрытого типа 110/20 кВ «Чубаївка». По информации ДТЭК Одесские электросети, подстанция усилит центральный и южный энергетические узлы Одессы, а также позволит подключить 5 000 новых абонентов. Подстанцию введут в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

Также реконструировали и модернизировали восемь распределительных пунктов в Одессе и области и повысили класс напряжения с 10 кВ до 20кВ и построили 90 трансформаторных подстанций. Кроме того, установили 39 реклоузеров на воздушных линиях, которые позволяют при авариях отключать не всю линию, а лишь поврежденный участок и предотвращать масштабное отключение света у потребителей.

"Обновленные и построенные энергообъекты обеспечат жителей региона надежным и качественным электроснабжение. Позволят подключать новых клиентов, в том числе мощные промышленные объекты, что будет способствовать экономическому развитию региона и созданию новых рабочих мест», - отмечают в компании.