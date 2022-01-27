Как сообщает Politeka.net, в Венгрии скончался известный гимнаст, олимпийский чемпион Сиднея-2000 в упражнениях на кольцах Сильвестр Чоллань. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, с которой организм 61-летнего спортсмена не смог справиться, передают Факты.

Так, стало известно, что олимпийский чемпион подхватил коронавирус в ноябре прошлого года и все это время пребывал в больнице. И хотя врачи прилагали все усилия, спасти гимнаста не удалось. Сообщается, что Сильвестр был ярым противником вакцинации от COVID-19. Однако под угрозой потерять работу, все же сделал прививку за пару недель до того, как заболел. После заражения Чоллань был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, его тут же подключили к искусственной вентиляции легких. Однако, спаси олимпийского чемпиона врачам не удалось.

Отметим, что помимо золотой медали на Олимпийских Играх в Сиднее в 2000 году, Чоллань получил победу в упражнениях на кольцах на чемпионате мира в 2002 году в Дебрецене. Он дважды был признан лучшим спортсменом в своей стране Венгрии. А после завершения спортивной карьеры Сильвестр работал тренером по спортивной гимнастике в Исландии.

Напомним, Жизнь молодого спортсмена трагически оборвалась в Одессе: "Ему лишь 24".

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь звезды шоу "Танцы со звездами", друзья потрясены: "Как же так, еще совсем молодая...".

Также Politeka писала, что Легендарный украинский спортсмен внезапно ушел из жизни в Москве: подробности трагедии.