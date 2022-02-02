Украинские яхтсмены поделились соответствующим видео на своем Youtube-канале. Они рассказали, что уже три года занимаются выпуском своего Атлантического цикла, пройдя в общей сложности 35000 морских миль в Атлантическом океане.
Для своей новой экспедиции яхтсмены решили отойти от привычных маршрутов мимо Антильских и Багамских островов, и отправились в сторону Южной Америки. Они шли мимо Кюрасао, Колумбии и Панамы, а затем повернули обратно к Антильским островам через Ямайку.
Путешествие началось на острове Доминика и подошло к концу на Ямайке.
На видео можно увидеть яркие кадры морского путешествия, по ходу которого яхтсмены посетили целую череду колоритных островов.
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Путешественники попали на танцевальный фестиваль, посмотрели на местные водопады, оказались под тропическим ливнем, смогли полюбоваться буйной растительностью и райскими пляжами. Кроме того, путешественники познакомились с местными заведениями и местами, популярными у мировых знаменитостей.
Все это время яхтсмены шли по открытому морю на собственной яхте.
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