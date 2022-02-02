Украинские яхтсмены поделились соответствующим видео на своем Youtube-канале. Они рассказали, что уже три года занимаются выпуском своего Атлантического цикла, пройдя в общей сложности 35000 морских миль в Атлантическом океане.

Для своей новой экспедиции яхтсмены решили отойти от привычных маршрутов мимо Антильских и Багамских островов, и отправились в сторону Южной Америки. Они шли мимо Кюрасао, Колумбии и Панамы, а затем повернули обратно к Антильским островам через Ямайку.

Путешествие началось на острове Доминика и подошло к концу на Ямайке.

На видео можно увидеть яркие кадры морского путешествия, по ходу которого яхтсмены посетили целую череду колоритных островов.

Путешественники попали на танцевальный фестиваль, посмотрели на местные водопады, оказались под тропическим ливнем, смогли полюбоваться буйной растительностью и райскими пляжами. Кроме того, путешественники познакомились с местными заведениями и местами, популярными у мировых знаменитостей.

Все это время яхтсмены шли по открытому морю на собственной яхте.

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