Как сообщает Politeka.net, популярный актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко вместе с семьей отправился на новогодние каникулы на Мальдивы. Кадры с отдыха, а также впечатления от путешествия артиста показали на странице проекта в Instagram. Судя по кадрам, Гашенко со своими родными здорово провел время, купаясь, занимаясь плаванием и загорая на пляже.

"В этот раз я активно занимался сноркелингом – это такой вид плавания. Так же опробовал seabob – с его помощью можно плыть по воде с приличной скоростью, и при желании нырнуть под воду на полтора-два метра. Очень кайфанул от этого занятия. Также мы много отдыхали на пляже. Видели, как кормят акул. Получился хороший и интересный отдых", - поделился впечатлениями Гашенко.

Стоит отметить, что Евгений и его семья не впервые выбрали Мальдивы для отдыха, однако, по словам актера, в следующий раз будут искать уже что-то новое.

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